У Сумах відчувається нестача хліба

Сьогодні у магазинах та інших торговельних точках Сум майже неможливо було купити хліб.

Як передає кореспондент УНІАН, вранці спостерігався значно більший, ніж зазвичай, попит на хлібобулочні вироби, а у другій половині дня вони зовсім зникли з продажу.

Зараз вільно купити можна лише тістечка і торти.

Причиною такої ситуації став тривалий конфлікт між акціонерами ВАТ «Сумський хлібокомбінат».

За словами міського голови Сум Геннадія МІНАЄВА, вже досягнуто домовленості, що до обласного центру завозитимуть хліб із Салтівського хлібокомбінату Харківської області, а також інших міст Сумщини, зокрема з Охтирки і Ромнів.

«Я вже звернувся з проханням негайно покрити різницю у тоннажі хліба для сумчан в інші міста. Одночасно я не хочу і не маю права вмішуватись у суперечку акціонерів ВАТ. Всі спірні питання між ними повинні вирішуватись у законному порядку або за столом переговорів. Також я звернувся до санітарних служб міста, щоб дозволили продавати хліб із машин, якщо його привозитимуть з інших міст», - повідомив сьогодні на прес-конференції Г.МІНАЄВ.

Учора близько 200 працівників ВАТ “Сумський хлібокомбінат” прийшли до обласної державної адміністрації з вимогою навести порядок на підприємстві. Після виступу представників заводу на сесії Сумської міськради, на підприємство виїхав Г.МІНАЄВ.

У свою чергу тимчасово виконуючий обов’язки голови Сумської облдержадміністрації Микола ЛАВРИК зустрівся сьогодні з групою працівників підприємства на чолі з одним із найбільших акціонерів ВАТ Анатолієм КІСІЛЕНКОМ.

Останній повідомив, що на хлібозаводі склалася вкрай напружена ситуація, а “50 молодчиків розгорнули там справжню казарму”.

«Сьогодні замість 70 тонн хліба на підприємстві виробляється лише 17», - сказав А.КІСІЛЕНКО, додавши, що влада „не звертає уваги на те, що відбувається на хлібокомбінаті”.

М.ЛАВРИК запевнив учасників зустрічі, що доручив санепідстанції та правоохоронним органам здійснити перевірку на підприємстві. Однак, за словами в.о. голови ОДА, влада не має права втручатися у роботу приватної структури.

Разом з тим, він запевнив, що жителі області «без хліба не залишаться».

Зараз хлібом область забезпечують переважно міста Лебедин і Ромни. У разі виникнення перебоїв з постачанням хлібобулочних виробів у магазини, М.ЛАВРИК висловив намір залучити до поставок хлібопекарів з інших регіонів.