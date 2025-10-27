Далекобійні санкції проти Росії: географія ударів по Росії розшириться, - Зеленський

Нафтопереробна галузі РФ вже сплачує відчутну ціну за війну.

Президент України Володимир Зеленський розповів про нові завдання з метою розширення географії нанесення далекобійних ударів вглиб території Росії.

Про це глава держави повідоми у Telegram за підсумками засідання Ставки Верховного Головнокомандувача за участі виробників зброї.

Зокрема, головна тематика – українські спроможності для далекобійних санкцій проти Росії.

"Проаналізували ефективність наших далекобійних ударів за визначений період, досягнуті результати. Російська "нафтопереробка" вже платить відчутну ціну за війну й платитиме ще більшу. Визначили завдання для розширення географії застосування нашої далекобійності", - відзначив Зеленський.

Також президент додав, що відбувається детальна робота з виробниками для довгострокових контрактів.

"Термін три роки дозволяє виробнику краще планувати використання необхідних ресурсів і масштабувати постачання у війська. Кількість таких укладених контрактів буде більшою", - додав Зеленський.

Як повідомляв УНІАН, українські прицільні удари по російським нафтопереробним заводам призвели до паливної кризи в РФ.

Нещодавно адміністрація президента США Дональда Трампа запровадила санкції проти російських нафтових компаній "Лукойл" і "Роснєфть".

Як очікує Зеленський, нові санкції можуть скоротити нафтовий експорт з РФ на 50%, що призведе до втрати доходів у розмірі до 5 мільярдів доларів на місяць.

