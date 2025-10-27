Раніше Польща відмовилася видавати іншого фігуранта справи.

Італія таки може екстрадувати до Німеччини громадянина України, якого німецькі правоохоронці підозрюють у причетності до підриву газогону "Північний потік". Про це пише Spiegel.

Українець Сергій К. вже кілька тижнів перебуває в італійській в'язниці суворого режиму. Суд у Болоньї вдруге схвалив його екстрадицію до Німеччини, але рішення ще не остаточне.

У вересні суд першої інстанції у Болоньї схвалив екстрадицію, тоді адвокат українця звернувся до Верховного суду Італії. В середині жовтня там призупинили екстрадицію через процесуальні порушення та направили справу назад до Болоньї. Суд мав ухвалити нове рішення в новому складі.

І от нове рішення підтверджує попереднє: Сергія К. можна екстрадувати до Німеччини. Однак очікується, що справу знову повернуть до італійського суду. Адвокат Нікола Канестріні повідомив, що подасть апеляцію до Касаційного суду Італії в Римі.

Німецькі правоохоронні органи вважають Сергія К. одним із ймовірних замовників підриву російських газопроводів у вересні 2022 року. Українця було заарештовано цього літа на Адріатичному узбережжі Італії, де він відпочивав з дружиною та дітьми. Очевидно, він не очікував арешту під час перебування в Італії. Відтоді українця утримують у в'язниці суворого режиму на півночі Італії.

Справа про підрив "Північного потоку"

Як писав УНІАН, раніше суд у Польщі відмовив Німеччині в екстрадиції іншого українця, підозрюваного у підриві "Потоків". Польський суддя, який ухвалив це рішення, заявив, що це була військова операція в умовах оборонної війни, тож підрив потоків не може кваліфікуватися як кримінальний злочин.

Польські урядовці, зокрема голова МЗС Радослав Сікорський, схвально відгукувалися про рішення судді. Те саме казав і прем’єр Дональд Туск.

