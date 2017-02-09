Прес-конференція "Інформатизація мережі поліклінічних закладів Черкас як передумова реформування вітчизняної охорони здоров’я"

Учасники:

Анатолій Бондаренко – Черкаський міський голова

Олег Стадник – Директор департаменту охорони здоров’я та медичних послуг ЧМР

Михайло Шевченко – директор КНП ″Перша Черкаська міська поліклініка″ ЧМР″

Вадим Терентюк – заступник директора, ТОВ «АЛТ Україна ЛТД», керівник напрямку з інформатизації закладів охорони здоров’я

Юрій Триус – Завідувач кафедри комп’ютерних наук та інформаційних технологій управління Черкаського Державного технологічного Університету

"В Черкасах вперше в Україні впровадили цілісну інформаційну систему в мережі центрів первинної медико-санітарної допомоги"

Інформаційні технології на варті здоров’я українців. У Черкасах вперше в країні втілили пілотний проект з інформатизації медичної галузі цілого міста. Комп’ютерною мережею з’єднали всі заклади первинної медико-санітарної допомоги та поліклініки і встановили потужне програмне забезпечення. Це здійснило революцію у медичній галузі Черкас, яка залишалася довгі роки, як і в більшості обласних центрів, атавізмом радянських часів і дозволило автоматизувати надання медичних послуг на всіх рівнях. Починаючи від запису пацієнта на прийом і аж до централізованого обліку медикаментів та планування їх закупівель. За допомогою нововведень підвищився контроль за ефективністю та якістю роботи лікарів. Раніше схожі ІТ-технології були доступні тільки у дорогих приватних клініках Києва, Одеси та Харкова. В Черкасах нею користуються всі пацієнти муніципальних поліклінік безкоштовно. Ініціатором модернізації медичної галузі виступила Черкаська міська рада. Там сподіваються, що новітні технології дозволять заощадити гроші платників податків та поліпшити здоров’я містян. Оскільки, значно легше попередити захворювання через ефективну систему надання первинної медичної допомоги, аніж лікувати задавнену проблему. На черзі поглиблення інформатизації в поліклініках та впровадження сервісу запису пацієнтів на прийом до лікаря через Інтернет.

Інформаційну систему розгорнула та впровадила вітчизняна медична компанія «АЛТ Україна ЛТД» спільно із Міністерством охорони здоров’я України. Проект почався з вересня і перший етап - запуск системи, був реалізований наприкінці грудня 2016 року. Такі стислі терміни впровадження стали можливі завдяки повній координації між Департаментом охорони здоров’я та представниками постачальників і підрядників. Протягом цього часу вдалося налагодити комп’ютерну мережу, налаштувати сервери, запустити програмне забезпечення та провести навчання персоналу.

Навчання працівників роботі в інформаційній системі та підвищення рівня комп’ютерних знань медиків відбувалося на базі Черкаського Державного технологічного Університету під керівництвом київських фахівців. Наступними до медичної інформаційної системи на основі хмарних технологій планують підключити всі заклади медицини міста.

Черкаський досвід і передові технології планують використати під час інформатизації медичної галузі інших обласних та районних центрів України.

Контактна особа: Інна Дудоладова, помічник міського голови Черкас. Тел.: 063 605 40 99, Богдан Калініченко Тел.: 063 464 99 00. Акредитація (обов’язково): 555tvukraine@gmail.com