Волонтери покажуть киянам покинутих на Донбасі домашніх тварин

У експозиції представлені роботи фотографів Олександра Гайдара, Олексія Чернишова та Андрія Римарука, зроблені у зоні проведення АТО 2014-2016 у Пісках, Широкіно та Авдіївці.

“Не ми це почали… У лютому 2014-го, після анексії Криму, війна буревієм прийшла на нашу землю. Стерла посмішки з облич людей і, випавши рясним Градом сліз, забрала те, що було таким дорогим для нас.

Тваринам, які втратили під обстрілами свій дім і прибились до військових, зараз важливе лише одне - щоб їхній новий господар лишився живим. Бо він є другом, який захистить.

Три роки пліч-о-пліч… Ми всі в одному “човні” намагаємось плисти до “берегу-миру”. Але дістатися до нього ми можемо, тільки здобувши перемогу.”

Ініціатори проекту: Благодійний фонд допомоги армії “Повернись живим” та КП "Київський метрополітен".

На презентації очікуються: радник начальника Київського метрополітену Наталка Макогон, засновник фонду “Повернись живим” Віталій Дейнега, а також автори фото-робіт.

Додаткова інформація: Фонд «Повернись живим» з травня 2014 року допомогає українській армії спеціальною технікою та обладнанням, котрі дозволяють зменшити втрати серед бійців та збільшують ефективність виконання бойових завдань.

Організація спеціалізується на реалізації системних проектів, а не разовій допомозі. Принципами роботи фонду є аполітичність, публічна звітність про надходження та витрати на http://savelife.in.ua/, а також контроль за експлуатацією приладів, що були передані на передову за актами виконаних робіт.

За два з половиною роки роботи «Повернись живим» було надано допомогу понад 70 підрозділам ЗСУ, на суму 99 895 466 грн.

ХТО ВРЯТУЄ ОДНЕ ЖИТТЯ – ВРЯТУЄ СВІТ!