Національна інвестиційна рада при Президентові України та міжнародна дослідницька компанія GFK Ukraine запрошують на форум "Чому прямі іноземні інвестиції важливі".

Під час форуму будуть обговорені актуальні особливості та тенденції впливу іноземного інвестування на економіку країни, добробут місцевих громад та розвиток суспільства в цілому.

Форум пройде за участі представників Національної інвестиційної ради, Кабінету Міністрів, народних депутатів, керівництва Системи Компаній Кока‑Кола в Україні, представників бізнес-асоціацій, постачальників та партнерів «Кока‑Кола».

Спікери:

Юлія Ковалів, голова Офісу Національної інвестиційної ради

Тетяна Ситник, керівник відділу стратегічних досліджень міжнародної дослідницької компанії GfK Ukraine

Константінос Спанудіс, Генеральний директор Кока-Кола Беверіджиз Україна

Віктор Галасюк, голова Комітету Верховної Ради України з питань промислової політики та підприємництва

Андрій Гундер, президент Американської торговельної палати

Валерій Пекар, економіст, громадський діяч

Дата проведення: 12 квітня 2017 року.

Місце проведення: зал Даллас, готель Хілтон Київ, б-р Т. Шевченка, 30

Час проведення: 10:30 - 13:30

Акредитація за телефоном (067) 393 35 37 - Світлана

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