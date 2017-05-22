Голова Одеської ОДА Степанов зареєструвався в селі, щоб з його податків відбудували місцеву школу

Голова Одеської ОДА Максим Степанов купив маленький будинок в селі Ставрове Окнянськогорайону за 200 кілометрів від Одеси, щоб сплачені ним податки спрямували на будівництво місцевої школи. Інформацію про придбання будинку, яка раніше з’явилася в ЗМІ, підтвердив сам Степанов на брифінгу 22 травня, а також пояснив мету цього придбання.

«Так, це правда. Я як громадянин України плачу податки, за минулий рік сплата моїх податків за декларацією становить 3 млн 732 тис грн. Але я б, звичайно, хотів бачити, куди йдуть сплачені мною податки. Оскільки я очолюю Одеську область, то хотів би піднімати саме її економіку та інфраструктуру. Тому прийняв рішення зареєструватися в Одеській області та на минулому тижні вже заплатив податки», - заявив він.

За словами Степанова, село Ставрове в Окнянськомурайоні Одеської області було вибрано невипадково.

«На одній з недавніх апаратних нарад ми розглядали питання освіти. Окнянський район знаходиться в числі останніх по складанню ЗНО, там дійсно важка ситуація. У селі Ставрове є школа, яка будується дуже давно. Я ще був першим заступником голови ОДА (2008-2010 рр.), коли робили проект її будівництва. А діти, як навчалися в жахливому приміщенні, так і навчаються. Тому я сподіваюся, і буду звертатися до депутатів райради, щоб мої податки, у тому числі, спрямували на будівництво цієї школи. Так що ніякого дивацтва тут немає. Саме з такою метою я придбав цей будинок - щоб здати декларації і заплатити податки в Окнянському районі. Сума може істотно вплинути на будівництво», - підкреслив голова ОДА.

У селі Ставрове голова ОДА прописаний у будинку площею 55 квадратних метрів. Біля будинку також є 17 соток землі.

Як повідомляли ЗМІ, голова Одеської ОДА Степанов єдиний серед голів ОДА в Україні вказав у своїй декларації за 2016 рік суми сплачених податків та військового збору.