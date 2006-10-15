16 жовтня у Києві розпочнеться опалювальний сезон

У зв’язку зі сталим зниженням середньодобової температури повітря опалювальний сезон житлового фонду та об’єктів соціальної інфраструктури Києва розпочнеться з 16 жовтня.

Як повідомляє Департамент громадських зв’язків АК “Київенерго”, відповідне розпорядження підписав виконувач обов’язків Київського міського голови Анатолій ГОЛУБЧЕНКО 12 жовтня.

Першочергово здійснюється підключення систем теплопостачання в пологових будинках, дитячих дошкільних закладах, школах-інтернатах та загальноосвітніх закладах.

Подача теплоносія в будівлі та житлові будинки підприємств, установ і організацій здійснюватиметься за заявками їх керівників та за умови готовності систем опалення.