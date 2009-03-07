У Франції заборонили безкоштовну і дешеву випивку

01:22, 07 березня 2009
Разное
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Йдеться про т.зв. open bars

Нижня палата французького парламенту, Національна асамблея, у п`ятницю, 6 березня, ухвалила закон, що забороняє дешевий і безкоштовний алкоголь, повідомляє Le Parisien.

Йдеться про так звані open bars, зокрема рекламні кампанії або акції з просування нового продукту, коли клієнти можуть скуштувати алкоголь безплатно або за символічну плату.

Закон забороняє безплатно пропонувати алкогольні напої в комерційних цілях або продавати їх за символічну ціну.

Під тиском представників виноробних регіонів, до тексту була внесена поправка, в якій застережено, що заборона не поширюється на свята або ярмарки, підготовку винарів і заходи дегустації.

Автори закону зазначають, що він спрямований, перш за все, на боротьбу з алкоголізмом серед молоді. Закон повинен перешкодити молодим людям швидко і дешево напиватися.

Найближчим часом депутати також мають намір розглянути проект закону, який обмежує продаж алкоголю на заправних станціях. Така ініціатива покликана понизити пияцтво за кермом.

Лента.ру

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