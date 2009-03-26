Одесит зірвав джек-пот в «Лото-забава»

Один із жителів Одеси, який взяв участь у розіграші лотереї «Лото-забава», зірвав джек-пот у розмірі 3 млн. 75 тис. грн.

Про це повідомили УНІАН в офісі компанії «МСЛ» - оператора українських державних лотерей.

Два призи в цьому розіграші - по 75 тис. грн. – дістануться жителям Дрогобича Львівської області та Луганська.

Переможці поки не зверталися в офіс компанії за призами.