Одесит зірвав джек-пот в «Лото-забава»
12:21, 26 березня 2009Разное
4423 0
Переможець за грошима поки не звертався
Один із жителів Одеси, який взяв участь у розіграші лотереї «Лото-забава», зірвав джек-пот у розмірі 3 млн. 75 тис. грн.
Про це повідомили УНІАН в офісі компанії «МСЛ» - оператора українських державних лотерей.
Два призи в цьому розіграші - по 75 тис. грн. – дістануться жителям Дрогобича Львівської області та Луганська.
Переможці поки не зверталися в офіс компанії за призами.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter