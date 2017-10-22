Перший екологічний забіг за чисту Україну, за Україну без сміття

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дата проведення: 22 жовтня 2017 року

місце проведення: Ботанічний сад ім. Гришка

час старту: 11:00

Громадська організація “Україна без сміття” запрошує киян та гостей Києва взяти участь у першому еко забігу, щоб підтримати зростаючий рух за сортування сміття в Україні.

Всі кошти, зібрані під час забігу, підуть на відкриття громадських станцій сортування сміття No Waste Recycling Station, щоб забезпечити людей, які свідомо піклуються про свої відходи, сучасними і доступними рішеннями для сортування.

Чому саме забіг?

Тому що міцне здоров’я неможливе без чистого довкілля. Спортивний потенціал українців зростає, але стан довкілля тільки гіршає рік за роком.

Ми потребуємо змін – у законодавстві, у нових підходах в сфері поводження з відходами.

Кожен українець має право жити у безпечному навколишньому середовищі і хоче бути здоровим.

Сортування сміття і безкоштовний прийом небезпечних відходів у населення – це перший крок до змін, який захистить довкілля від отруєння, а наше здоров’я - від небезпеки.

Цією подією ми хочемо прискорити зміни, довести стейкхолдерам бажання тисяч людей зробити їх реальністю.

На забігу не буде використовуватися одноразовий посуд, тільки посуд з біо пластику та упаковка, придатна до переробки.

Запрошуємо представників медіа приєднатися до заходу та надати інформаційну підтримку!

Подробиці у презентації - http://bit.ly/2ygaTVl

Подія у facebook - http://bit.ly/2hOKJ7E

Сайт - www.nowasterace.com.ua

Контакт для ЗМІ :

Голова ГО "Україна без сміття" - Євгенія Аратовська +38 063 312 6973 aratovska@gmail.com

Менеджер проекту - Олена Прохорова +38 099 780 4373 info@nowaste.com.ua