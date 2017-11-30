Тренінг про бюджет від спікерів МінФіну зрозумілою мовою

Місце: MediaHub (м. Арсенальна, вул. Омеляна-Павленка, 4/6);

Дата: 30.11.2017 (четвер), 16:00

Встигніть зареєструватися на проект БюджетPro за посиланням.

Наступний тренінг з видатків від директорів департаментів Міністерства фінансів – вже завтра!

Як розраховуються видатки на певний напрям? Що таке бюджетні запити? В чому суть нових підходів до стипендій, медичних та освітніх субвенцій? Як працюватиме освіта та медицина в селі?

Отримайте відповіді на ці та інші питання про державний бюджет від тих, хто його формує!

Спікери:

- директор Департаменту видатків бюджету гуманітарної сфери Роман Єрмоличев;

- директор Департаменту видатків бюджету соціальної сфери Сергій Діденко.

З 21 листопада до 7 грудня 2017 представники Міністерства фінансів поділяться деталями формування державного та місцевих бюджетів, а також розкажуть, яким чином суспільство може відслідковувати бюджетні витрати.

Запрошуються представники ЗМІ та громадського суспільства.

Тренінг реалізується спільно Міністерством фінансів та Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH.

Довідка:

Проект «Ефективне управління державними фінансами» реалізується федеральною компанією Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH за дорученням Урядів Німеччини та Великої Британії.

Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH підтримує уряд Німеччини в досягненні цілей у сфері міжнародного співробітництва заради сталого розвитку. Пріоритетними напрямами німецької співпраці з Україною є: демократія, громадянське суспільство, державне управління, децентралізація, енергетика та сталий економічний розвиток. Окрім пріоритетних напрямів німецька співпраця охоплює, зокрема, підтримку подолання кризових ситуацій на сході України, а також співробітництво у сфері запобігання ВІЛ/СНІД.