В Об’єднаних Арабських Еміратах відкрили Центр лікування і реабілітації за методом професора Козявкіна

7 грудня в місті Ель-Айн в Еміратах відкрився Центр лікування та реабілітації за методом професора Володимира Козявкіна. Він працює на базі Кембриджського медичного та реабілітаційного центру (CMRC). Тут лікуватимуть пацієнтів із захворюваннями та травмами опорно-рухового апарату. Центр є унікальним для Еміратів та з’явився за спільної ініціативи партнерів з ОАЕ та України.

В перспективі заплановано відкриття ще двох таких Центрів в Об’єднаних Арабських Еміратах, а саме в містах Абу-Дабі та Дубай. В лікувальних закладах працюватиме медичний персонал, що пройшов навчання в Трускавці, у Міжнародній клініці відновного лікування. Саме тут працює, ще один з центрів реабілітації за Методом професора Козявкіна. Крім цього, лікарі та фізіотерапевти в клініку міста Ель-Айн будуть долучені з Кіпру та України й проходитимуть окреме ліцензування в ОАЕ.

Загалом, на сьогоднішній день в світі існує уже чотири реабілітаційні Центри, які працюють за Методом професора Козявкіна. Дві клініки розташовані в Україні, а саме у Львові та Трускавці. Інші дві за кордоном, в м. Лімасол, що на Кіпрі та м. Ель-Айн в Об’єднаних Арабських Еміратах. Професор практикує свій метод уже близько 30 років та відомий, як в Україні так і за її межами. Володимир Козявкін – це український лікар невролог, мануальний терапевт та автор власної системи реабілітації ДЦП. Він є практикуючим медиком та директором Міжнародної клініки відновного лікування. Так, в ОАЕ дізнались про нього на міжнародній конференції та запросили застосовувати його метод в цій країні. Крім того, численні пацієнти з Близького Сходу приїздили на лікування до Львова та Трускавця й залишились задоволені реабілітацією. Як результат, було вирішено відкрити аналогічні реабілітаційні центри і в Еміратах.

Відтак, протягом останнього року, партнери з ОАЕ та представники професора реалізовували проект та займались втіленням його в життя. Завдяки виконаній роботі й відкрився Центр лікування та реабілітації за методом професора Володимира Козявкіна на базі Cambridge Medical & Rehabilitation Center (CMRC) в місті Ель-Айн (Al Ain).