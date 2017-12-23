Хочеш започаткувати власний бізнес?
10:00, 23 грудня 2017Разное
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ВС "Український легіон проводить бізнес-школу для колишніх учасників АТО.
Стань слухачем лекцій 23-24-25 грудня від бізнес-консультантів, маркетологів та піарщиків Coca-cola, lifecell, ПриватБанку, Київстар, Pepsi, Укрсиббанку, Ocean Plaza, Credit Agricole, Brocard, Спортлайф та інших.
Найкращі бізнес-проекти отримають можливість фінансування та гранти. Корисні знання, цікаві знайомства, нові можливості.
Реєструйся за посиланням: https://goo.gl/MYPEmW
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