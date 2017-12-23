Хочеш започаткувати власний бізнес?

ВС "Український легіон проводить бізнес-школу для колишніх учасників АТО.

Стань слухачем лекцій 23-24-25 грудня від бізнес-консультантів, маркетологів та піарщиків Coca-cola, lifecell, ПриватБанку, Київстар, Pepsi, Укрсиббанку, Ocean Plaza, Credit Agricole, Brocard, Спортлайф та інших. Найкращі бізнес-проекти отримають можливість фінансування та гранти. Корисні знання, цікаві знайомства, нові можливості. Реєструйся за посиланням: https://goo.gl/MYPEmW

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