"Минуле. Сучасне. Майбутнє. Будуючи життя після переселення". У Києві відкриється нова фотовиставка

Акредитація ЗМІ на відкриття виставки:

Андрій Макрушин - тел. +380995157404, email - andrii.makrushyn@giz.de

Марія Костенко - тел. +380509472787, email – mariia.kostenko@giz.de

Час роботи виставки – щоденно, з 10:00 до 20:00.

Виставка розповідає історії людей, які були вимушені покинути свої домівки через конфлікт на сході України, а також тих, хто допомагає переселенцям розпочати нове життя на новому місці. Фотограф Максим Дондюк на своїх світлинах показав сім проектів, які здійснюють Ініціативи Інфраструктурної Програми для України (ІІПУ) в Харківській, Дніпропетровській та Запорізькій областях. ІІПУ реалізується в Україні за дорученням уряду Німеччини компанією Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH.

В Україні зареєстровано 1,5 мільйони внутрішньо переміщених осіб (ВПО). Понад 300 тисяч ВПО мешкають у Харківській, Дніпропетровській та Запорізькій областях. Це серйозний виклик як для переселенців, так і для приймаючих громад. ІІПУ допомагає цим громадам, покращити умови життя для ВПО та місцевих жителів, а також більш ефективно долати кризові ситуації. Для цього ІІПУ разом із партнерами реалізують ряд проектів, серед яких і ті, що показано на виставці:

- Оновлення та забезпечення обладнанням дитячого садка у м. Балаклія, проведення тренінгів для розвитку дітей з особливими потребами

- Реконструкція головної будівлі Дергачівської районної лікарні

- Забезпечення меблями та побутовою технікою гуртожитка для ВПО у м. Новомосковськ

- Створення мобільного офісу в Центрі надання адміністративних послуг у м. Кам'янське

- Надання медичного обладнання та спортивного інвентаря геріатричному пансіонату в с. Панасівка, проведення тренінгів для співробітників пансіонату

- Забезпечення необхідним обладнанням та підтримка місцевої пожежної охорони у Веселівському районі Запорізької області

- Проведення тренінгів для кінологів та психологів для підтримки дітей за допомогою каністерапії у м. Запоріжжя

"У Донецьку я тільки ходила на роботу й займалася домашніми справами. Дім-робота, робота-дім, і так протягом 12 років. Коли переїхала сюди, усвідомила, що нерозумно витрачала свій час. Тепер у мене дуже активне життя, немає часу на лінощі. Я навіть записалась на курси копірайтингу та блоггерства",- зазначила Людмила, одна із героїнь фотовиставки. Вона працює доглядачем у гуртожитку для ВПО у Новомосковську.

ІІПУ реалізують понад 800 проектів, що позитивно впливають на життя близько 1,5 млн людей, включно з 150,000 ВПО. Діяльність ведеться в шести основних напрямках: соціальні та адміністративні послуги, освіта, охорона здоров'я, інтеграція, громадянське суспільство та управління надзвичайними ситуаціями.

Довідка:

Максим Дондюк – український фотограф, добре знайомий з темою конфліктів та переселення. У нього є декілька проектів з фотографіями подій Євромайдана, конфлікту на сході України та у Криму. Його роботи отримали широке визнання і з'являлись у впливових міжнародних виданнях.

Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH підтримує уряд Німеччини в досягненні цілей у сфері міжнародного співробітництва заради сталого розвитку. Пріоритетними напрямами співпраці Німеччини з Україною є: ефективне державне врядування, енергоефективність, сталий економічний розвиток. Крім того, GIZ допомагає українському уряду подолати кризову ситуацію на сході країни. Також продовжується співпраця з метою запобігання поширенню ВІЛ/СНІДу.