У Житомирі на пробне ЗНО зареєструвалися понад півтори тисячі містян

14:25, 01 лютого 2018
Разное
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testportal.gov.ua

Як повідомили УНІАН у прес-службі Житомирської міської ради,  реєстрація електронних кабінетів учасників пробного зовнішнього незалежного оцінювання пройшла успішно.

«За даними Вінницького регіонального центру оцінювання якості освіти, 1 тис. 651 особа з Житомира заповнила реєстраційну форму, створивши власний електронний кабінет, для участі в пробному ЗНО», - сказано у повідомленні.

 У день проведення пробного тестування кожен зареєстрований учасник зможе скласти тест з одного навчального предмета.

Як повідомляв УНІАН, до  31 січня в Україні тривала реєстрація на пробне ЗНО, що відбудеться 24 березня з української мови і літератури та 31 березня – з інших предметів.

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