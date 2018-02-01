У Житомирі на пробне ЗНО зареєструвалися понад півтори тисячі містян

У день проведення пробного тестування кожен зареєстрований учасник зможе скласти тест з одного навчального предмета.

У Житомирі 1 тис. 651 житель міста створив власний електронний кабінет для участі в пробному ЗНО.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Житомирської міської ради, реєстрація електронних кабінетів учасників пробного зовнішнього незалежного оцінювання пройшла успішно.

«За даними Вінницького регіонального центру оцінювання якості освіти, 1 тис. 651 особа з Житомира заповнила реєстраційну форму, створивши власний електронний кабінет, для участі в пробному ЗНО», - сказано у повідомленні.

У день проведення пробного тестування кожен зареєстрований учасник зможе скласти тест з одного навчального предмета.

Як повідомляв УНІАН, до 31 січня в Україні тривала реєстрація на пробне ЗНО, що відбудеться 24 березня з української мови і літератури та 31 березня – з інших предметів.