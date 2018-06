Рекламу сосисок заборонили за надмірну еротичність

Британський Комітет рекламних стандартів (ASA) визнав радіорекламу сосисок Mattessons, які виробляє компанія Kerry Foods, надто двозначною і заборонив її денну трансляцію. Про це пише газета The Guardian. У рекламі, на яку в ASA надійшла 21 скарга, використовується гра слів з сексуальним підтекстом.

Рекламний ролик представлений як радіоефір, в якому чоловік-ведучий приймає дзвінки слухачів. На початку вкрадливий чоловічий голос вимовляє: "М-м-м, копчені свинячі сосиски Mattessons. Ви всі розповідали мені, куди ви любите їх встромляти" (Mmm, Mattesons smoked pork sausage... You`ve all been telling me where you like to stick it). Після цього лунає дзвінок і задоволений жіночий голос розповідає, що любить встромляти сосиски в запіканку, а іноді в салат з макаронами.

Ролик завершує той же чоловічий голос, який закликає жінок дзвонити і розповідати, куди вони люблять встромляти сосиски.

За заявою Kerry Foods, реклама замислювалася як весела і ніхто з компанії не припускав, що вона може когось образити. За заявою ASA, надалі подібні рекламні ролики розглядатимуться як такі, що мають сексуальний характер. Це означає, що для їх трансляції підбиратиметься вечірній час.

Лента.ру