Творці Skyblivion зробили пам'ятне фото з Тоддом Говардом.

Провідні розробники Skyblivion, фанатського ремейка TES IV: Oblivion, відвідали штаб-квартиру Bethesda в Меріленді та зустрілися з працівниками студії, включно з Тоддом Говардом.

Про це повідомив глава фанатського проєкту Rebelzize. Він подякував студії за запрошення і відзначив ставлення команди Bethesda до проєкту: "Бачити, з яким ентузіазмом команда ставиться до Skyblivion, - це просто неймовірно. Дякую!".

Команда проєкту поспілкувалася з розробниками, зробила кілька знімків в офісі та отримала можливість обговорити деталі розробки. Подробиці зустрічі не розкриваються.

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Skyblivion - це ремейк Oblivion на рушії Skyrim, який створюється з 2012 року. Незважаючи на вихід офіційного ремастера Oblivion від Bethesda, автори Skyblivion не бачать у цьому конкуренції. За їхніми словами, Skyblivion - це ремейк із розширеними механіками, тоді як перевидання від Bethesda в основному зберігає оригінальні системи...

Раніше ми розповідали, що Bethesda подарувала копії ремастера Oblivion творцям Skyblivion.

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