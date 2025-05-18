За словами дипломата, тактика "залякування" РФ не спрацювала.

Член української делегації на переговорах у Стамбулі та заступник міністра закордонних справ України Сергій Кислиця висловив припущення, що деякі висловлювання представників РФ були спрямовані в його сторону. Про це він розповів у своєму дописі в соцмережі X.

За словами Кислиці, заява очільника російської делегації Володимира Мединського є "тактикою залякування".

"На кого б з нашої делегації не була спрямована ця тактика "залякування" - на мене, чи, можливо, на інших, чи на всіх нас - вона не спрацювала. Насправді вона мала абсолютно протилежний ефект. Це лише зміцнило нашу рішучість зупинити зло, яке хвалиться тим, що вбиває, і сповнене рішучості продовжувати вбивати наших беззахисних громадян", - зауважив дипломат.

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Крім того, Кислиця оприлюднив світлину свого племінника Макса, який загинув у російсько-українській війні.

"Максу було 23 роки, і в нашій пам'яті він назавжди залишиться молодим", - додав заступник глави українського МЗС.

Також Кислиця в іншому дописі розповів, що очільник делегації РФ Володимир Мединський напряму погрожував українській стороні.

"Був моторошний момент, коли росіяни, як повідомляється, погрожували своїм співрозмовникам, як гангстери", - написав він.

Зокрема Мединський під час переговорів сказав:

"Можливо, хтось із тих, хто сидить за цим столом, втратить більше своїх близьких. Росія готова воювати вічно".

Нагадаємо, що у листопаді 2024 року Кислиця розповів, що в день, коли на фронті загинув його племінник, він був змушений слухати російського постпреда Василя Небензю.

"Був такий літом 2022-го момент один, коли я мав сидіти в залі Радбезу і слухати Небензю після того, як убили мого племінника, сина моєї сестри, на фронті біля Сіверськодонецька. Але я не один, який має це все терпіти. Особливо шкода постійних членів. Тому що вони, на відміну від мене і на відміну від обраних членів, мають сидіти там зранку до ночі", - сказав дипломат в інтерв'ю "ТСН".

Що ще росіяни сказали під час перемовин у Стамбулі

Як повідомляв УНІАН, 16 травня у Стамбулі відбулися переговори між російською та українською делегаціями. Після чого у мережу "злили" цинічні погрози глави російської делегації, радника кремлівського правителя Путіна Володимира Мединського, який заявив, що Росія готова воювати вічно.

Крім того, за словами журналіста The Economist, Мединський наголошував на тому, що РФ не хоче війни, але готова воювати стільки, скільки потрібно.

Також голова російської делегації заявляв, що російською умовою для припинення вогню є повний вихід українських військ з Херсонської, Запорізької, Луганської та Донецької областей.

"Росія заявила, що погодиться на припинення вогню тільки якщо Україна піде з чотирьох "анексованих" областей, які вона навіть не повністю контролює. Москва також погрожувала захопити ще дві: Харківську та Сумську", - написав журналіст.

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