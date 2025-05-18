Серед артефактів були золоті каблучки, срібні сережки та бронзові сережки-кільця.

Робітники в Таїланді під час проведення розкопок під статуєю лежачого Будди, вік якої становить близько 1300 років, виявили дивовижну колекцію стародавніх золотих, срібних і бронзових артефактів, ідеться в заяві Департаменту витончених мистецтв Таїланду.

Як пише Popular Mechanics, робітники, які ведуть розкопки під масивною статуєю лежачого Будди з пісковика, завдовжки 13 метрів, яку вважають найстарішою в Таїланді, натрапили на керамічний контейнер. Усередині знаходилися 33 стародавні прикраси із золота, срібла і бронзи. Серед артефактів були золоті каблучки, срібні сережки та бронзові сережки-кільця.

Після цього відкриття археологи ретельніше дослідили місце навколо статуї, виявивши ще три додаткові важливі предмети. Однією з примітних знахідок був прямокутний золотий аркуш розміром близько 8 на 12 сантиметрів з тисненим зображенням сидячого Будди в позі вчення.

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Інший рельєфний аркуш зі сплаву свинцю і олова показує Будду, що стоїть в арочній рамі, з боків якого перебувають два служителя. Вважається, що правий служитель представляє індуїстського бога Брахму, хоча пошкодження зробили ліву фігуру невпізнанною.

"Невеликий отвір у правому верхньому кутку витвору мистецтва означає, що він, імовірно, був підвішений на мотузці і міг бути або одягнутий, або використаний як прикраса", пояснює Пханомбутр Чантрахот, генеральний директор Департаменту образотворчих мистецтв Таїланду.

Третій виявлений артефакт - це стопка металевих листів, запечатаних глиною і цементом. Хоча його точне зображення не розгледіти через пошкодження, місце розташування цієї знахідки - прямо за головою лежачого Будди - припускає, що це було навмисне ритуальне підношення.

Ці археологічні скарби наразі зберігаються і каталогізуються Національним музеєм Пхімаї. Зазначається, що відкриття проливає нове світло на культурні та релігійні практики періоду Двараваті, який охоплював приблизно з 6 по 11 століття і являє собою епоху становлення в історії Таїланду.

Раніше археологи в Ізраїлі розкопали три християнські поховання віком 1500 років, в яких знаходяться дуже рідкісні фігурки з чорного дерева і кістки, що зображують людей з Африки.

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