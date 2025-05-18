Вартість пакета становить 1 млрд євро, з них майже 650 млн євро надходять від бельгійських компаній.

Бельгія передасть Україні пакет військової допомоги на суму в один мільярд євро, до якого увійде різна військова техніка та зброя. При цьому, як повідомляє видання TILD, із загальної суми більше половини - 650 млн євро - має бельгійське походження.

"Це виробництво нашої власної промисловості означає, що значна частина ресурсів повертається в нашу економіку і підтримує зайнятість у нашому оборонному секторі", - сказав міністр оборони Тео Франкен.

Як вказує видання, пакет включає:

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близько сотні броньованих машин швидкої допомоги і транспортних засобів Unimog.

п'ять безпілотних морських суден

безпілотники, шоломи, медичне обладнання, портативні системи виявлення безпілотників, окуляри нічного бачення і захисний одяг від хімічних, біологічних, радіологічних і ядерних загроз.

понад 16 000 одиниць зброї та пістолетів,

двадцять модернізованих систем ППО "Цербер"

бойовий танк "Леопард" із новою гарматною вежею для випробувань.

Крім того, Бельгія інвестує в підготовку українських фахівців з технічного обслуговування в рамках коаліції F-16 у співпраці з бельгійською оборонною промисловістю. Бельгія також підтримує запуск виробництва 70-мм ракет на Україні у співпраці з місцевими компаніями.

Бельгія також навчатиме українських пілотів F-16, готуватиме екіпажі майбутніх тральщиків-мінерів і проводитиме навчання зі знешкодження вибухонебезпечних предметів.

Зброя для України

На початку травня Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги. До нього увійшли, зокрема, ракети для систем протиповітряної оборони IRIS-T, 66 броньованих транспортних засобів із захистом від мінної засідки (MRAP), 4 машини кінетичного захисту і 3 колісні гаубиці Zuzana-2.

Крім того, нещодавно президент України Володимир Зеленський заявив, що до кінця 2025 року Україна може отримати більше снарядів. Йдеться про отримання ще 1,8 млн боєприпасів у рамках "чеської ініціативи". Президент Чехії Петр Павел зазначав, що завдяки цій ініціативі співвідношення снарядів на фронті вдалося зменшити до 1:2.

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