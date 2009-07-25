У вольєрі броненосців вдень підтримують напівтемряву

У Київському зоопарку на «Острові звірів» з`явилися нові мешканці - пара дев`ятипоясних броненосців.

Як повідомляє прес-служба Київського зоопарку, тварини ведуть нічний спосіб життя, а тому в їхньому вольєрі в денний час підтримується напівтемрява.

Броненосці в Україні утримуються тільки в Київському зоопарку. Привезли їх до столичного зоопарку в березні цього року й якийсь час утримували в умовах карантину.

Дев`ятипоясний броненосець (Dasypus novemcinctus), належить до сімейства броненосців, ряд неповнозубих. До цього ряду також входять мурахоїди й лінивці.

Всього зоологам відомі 20 видів цих тварин, 19 із них живуть виключно в Південній Америці, й лише дев`ятипоясних броненосців можна також зустріти в Мексиці й на півдні США.

В Америці до нього ставлення двоїсте - фермери недолюблюють броненосців за їхню пристрасть до викопування довгих нір, які завдають збитків посівам і полям. Але, з іншого боку, вони знищують комах і їхні личинки - це головна їжа броненосців. За день звіру вагою в 4–8 кг, а саме стільки важить дев`ятипоясний броненосець у дорослому віці, потрібно близько 400 г їжі.

Незважаючи на екзотичну зовнішність звіра, обмін речовин у броненосців вельми схожий із метаболізмом людини, але температура тіла в них коливається від 32 до 36 градусів Цельсія, до того ж вона залежить від температури навколишнього середовища. Тому поширення броненосців і обмежено тропічними ландшафтами. У холоднішому кліматі ці тварини просто замерзають. Зате низька температура робить броненосців ідеальною моделлю для дослідження прокази - в крові інших тварин збудник цієї хвороби не виживає через високу температуру тіла.

Як зазначають фахівці Київського зоопарку, привезених броненосців годують м`ясом курчат і привчити до цієї їжі не становило труднощів і до цієї їжі звірі ставляться навіть прихильніше, ніж до личинок мучника і зоофобоса.

Як повідомляв УНІАН, у травні цього року начальник Київського зоопарку Світлана БЕРЗІНА повідомила, що броненосців - це два броненосці різної статі, щоб можна було їх розмножувати - подарував один із шанувальників Київського зоопарку.

С.БЕРЗІНА також поінформувала, що колекцію зоопарку мають поповнити найближчим часом багато нових тварин, подарованих з нагоди 100-річчя, яке зараз відзначає парк: «Це лебеді, пелікани, ціла група хижаків, зокрема манул – дуже рідкісна тварина».

Вона зазначила, що цього року в столичному зоопарку, окрім експозиції броненосців, також найближчим часом буде відкрито експозицію молодих левів.

Левів віком 3,5 місяця планувалося доставити з Калінінграда (Росія). Це один самець і три самиці.

Станом на травень цього року в колекції зоопарку налічується 476 видів тварин.