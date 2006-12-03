Вибухнула фабрика феєрверків

Потужний вибух прогримів сьогодні на фабриці з виробництва феєрверків у м. Холланд на сході Великобританії. В результаті виникла сильна пожежа, дим від якої видно на відстані понад 15 км. До місця інциденту стягнуті близько десятьох пожежних розрахунків та машини швидкої допомоги.

Кілька робітників фабрики постраждали в результаті пожежі. Чи є жертви, наразі невідомо, передає Sky News.

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