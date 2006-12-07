Найпотужніший за 30 років спалах на Сонці викликав магнітну бурю

Російські учені з Інституту земного магнетизму, іоносфери і поширення радіохвиль повідомили про початок магнітної бурі. У найближчу добу очікується підвищена геомагнітна активність і періоди малої магнітної бурі, а 9 грудня вірогідне подальше погіршення геомагнітної обстановки, повідомляє ІТАР-ТАРС з посиланням на завідувача лабораторією інституту Анатолія Бєлова.

У вівторок було зареєстровано рекордний спалах на Сонці в мінімумі його активності. "За 30 років регулярних рентгенівських спостережень Сонця таких могутніх спалахів набралося всього близько двох з половиною десятків, і ніколи раніше вони не спостерігалися в мінімумі сонячної активності", - констатував Бєлов.

Раніше він пояснював, що збурення геомагнітної активності пов’язано не тільки зі спалахами на Сонці. "До магнітних бурь можуть призвести дві причини - пов`язаний із спалахами викид речовини і високошвидкісні потоки часток з великих коронарних дір", - пояснив Бєлов. Причому в першому випадку відбуваються найбільші бурі, а малі і середні зазвичай породжує друга причина.

На думку учених, малі магнітні бурі більш негативно впливають на організм людини, ніж сильні, які завдають шкоди електроніці. Порушення сну і працездатності, а також дратівливість і нервозність можуть відчути навіть абсолютно здорові люди, попереджають медики. У такі дні вони радять всім, особливо метеочутливим громадянам, чітко дотримуватися режиму дня, не перенапружуватися і виділяти більше часу на відпочинок.

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