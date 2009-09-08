Переможниця конкурсу «Міс Україна-2009» (фото)

02:41, 08 вересня 2009
Разное
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Євгенія Тульчевська поїде до ПАР

20-річна мешканка Дніпропетровська Євгенія Тульчевська виграла конкурс «Міс Україна-2009» в Києві, в неділю, 6 вересня 2009 р.

 

За титул "Міс Україна 2009" змагалися двадцять шість дівчат.

Перша віце-міс конкурсу «Міс Україна-2009» Анастасія Сеніна (м. Харків)

Євгенія Тульчевська (ліворуч) під час виходу в купальниках

У шоу брали участь відомі артисти:

Ані Лорак

Фіналіст ”Фабрики зірок-2”, співак Борис Апрєль

Перша віце-міс Анастасія Сеніна (Харків), «Міс Україна-2009» Євгенія Тульчевська (Дніпропетровськ) і міс глядацьких симпатій Ганна Пославська (Одеса)

Євгенія представлятиме Україну на конкурсі "Міс світу-2009", який відбудеться в грудні в Південно-Африканській Республіці.

Фото Володимира Гонтаря / УНІАН

Алессандра Алорес

 

 

До речі. Переможницею конкурсу "Міс Німеччина 2009" стала Алессандра Алорес (Alessandra Alores) з Кельна: 24-річна киянка Олександра Водянникова, яка вісім років тому переїхала з сім`єю до Німеччини.

Тепер топ-модель Алессандра представлятиме країну на конкурсі "Міс світу" в Йоганнесбурзі.

 

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