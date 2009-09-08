Переможниця конкурсу «Міс Україна-2009» (фото)
02:41, 08 вересня 2009Разное
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Євгенія Тульчевська поїде до ПАР
20-річна мешканка Дніпропетровська Євгенія Тульчевська виграла конкурс «Міс Україна-2009» в Києві, в неділю, 6 вересня 2009 р.
За титул "Міс Україна 2009" змагалися двадцять шість дівчат.
|Перша віце-міс конкурсу «Міс Україна-2009» Анастасія Сеніна (Харків)
|Євгенія Тульчевська (ліворуч) під час виходу в купальниках
У шоу брали участь відомі артисти:
|Володимир Зеленський
|Євген Кошовий
|Ані Лорак
|Фіналіст ”Фабрики зірок-2”, співак Борис Апрєль
|Перша віце-міс Анастасія Сеніна (Харків), «Міс Україна-2009» Євгенія Тульчевська (Дніпропетровськ) і міс глядацьких симпатій Ганна Пославська (Одеса)
Євгенія представлятиме Україну на конкурсі "Міс світу-2009", який відбудеться в грудні в Південно-Африканській Республіці.
Фото Володимира Гонтаря / УНІАН
До речі. Переможницею конкурсу "Міс Німеччина 2009" стала Алессандра Алорес (Alessandra Alores) з Кельна: 24-річна киянка Олександра Водянникова, яка вісім років тому переїхала з сім`єю до Німеччини.
Тепер топ-модель Алессандра представлятиме країну на конкурсі "Міс світу" в Йоганнесбурзі.
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