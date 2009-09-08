Переможниця конкурсу «Міс Україна-2009» (фото)

20-річна мешканка Дніпропетровська Євгенія Тульчевська виграла конкурс «Міс Україна-2009» в Києві, в неділю, 6 вересня 2009 р.

За титул "Міс Україна 2009" змагалися двадцять шість дівчат.

У шоу брали участь відомі артисти:

Євгенія представлятиме Україну на конкурсі "Міс світу-2009", який відбудеться в грудні в Південно-Африканській Республіці.

Фото Володимира Гонтаря / УНІАН

До речі. Переможницею конкурсу "Міс Німеччина 2009" стала Алессандра Алорес (Alessandra Alores) з Кельна: 24-річна киянка Олександра Водянникова, яка вісім років тому переїхала з сім`єю до Німеччини.

Тепер топ-модель Алессандра представлятиме країну на конкурсі "Міс світу" в Йоганнесбурзі.