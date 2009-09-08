Учасники ралі «Шовковий шлях» перетнули кордони Казахстану

Учасники ралі серії Дакар «Шовковий шлях» 7 вересня перетнули кордони Казахстану.

Як повідомили УНІАН у прес-службі української команди «Оптима Лізинг Україна», з кожним днем складність трас і дальність денних пробігів зростає. Перший бойовий екіпаж стартував о 6.40 ранку. Гонщики проїхали відстань в 547 км від міста Бугуруслан, що у Татарстані, до казахського Уральська. Державний кордон Казахстану гонщики перетнули за спрощеною схемою на прикордонному пункті в селі Ілєк, що на кордоні Казахстану і Татарстану. Завдяки домовленостям президентів Росії і Казахстану Дмитра МЕДВЕДЄВА і Нурсултана НАЗАРБАЄВА, для учасників ралі був організований спеціальний прикордонний коридор. Але, навіть і в спрощеному режимі, перехід кордону розтягнувся на цілий день - на 18.00 значна частина каравану супроводу ще була у дорозі.

Учасники ралі проїхали у понеділок дві спеціальні ділянки, маршрут яких був прокладений територією Татарстану. Після першої спеціальної ділянки загальною довжиною 116 км стало зрозуміло, що навантаження в ралі «Шовковий шлях» зростатиме з кожним днем. Етап був переповнений ділянками зі складною навігацією, крім того, почав давати про себе знати пил. Всі учасники відзначили, що рельєф перегонів починає змінюватися, і з кожним днем ставати все більше схожим на традиційний рельєф для Дакара. Другий етап протяжністю 115 км тільки закріпив переконання, що легким це ралі не буде.

Перший пілот команди «Оптима Лізинг Україна» Вадим НЕСТЕРЧУК зазначив, що перша, уранішня, ділянка перегонів, «може не така швидка, проте переповнена раптовими перешкодами. Доводилося часто гальмувати, що вплинуло на загальну швидкість і, відповідно, результат. На другій ділянці можна було їхати значно швидше, але з`явився пил, і важчими стали обгони. Кілька разів ми наздоганяли вантажівки, і за ними стояла настільки щільна стіна пилу, що видимість зводилася практично до нуля. Кожен обгін у таких умовах був на межі фолу. Адже зупинятися в таких умовах теж не можна. Ззаду рухалися такі ж засліплені пилом учасники».

За його словами, «день був переповнений складною навігацією. Основну трасу перетинала безліч другорядних доріг. Було декілька моментів, коли навіть імениті екіпажі починали «блукати». Складно було не піддатися загальній паніці, але ми довірилися своєму досвіду та інтуїції, і гідно фінішували».

В.НЕСТЕРЧУК зазначив, що машина пройшла три етапи ралі без пошкоджень. 8 вересня будуть «складні і змістовні перегони, але, навіть враховуючи ранній старт о 4-й ранку, команда встигне відпочити і підготувати автомобілі», сказав капітан команди.

За результатами третього етапу ралі серії Дакар «Шовковий шлях», екіпаж В.НЕСТЕРЧУКА і Валерія СУБОТИ посів 28-е місце у класифікації позашляховиків, пройшовши обидві спецділянки за 2 години 59 хвилин і 41 секунду. Це на 52 хвилини більше, ніж знадобилося для подолання цього ж маршруту переможцеві дня, Насеру Ал АТТІЮ (Nasser Al Attiyah) з команди Volkswagen. Його екіпаж пройшов сьогоднішню спецділянку за 2 години 06 хвилин і 47 секунд.

За результатами трьох етапів перші три місця ділять між собою гонщики з німецької команди: 1-е місце: екіпаж Насера Ал АТТІЯ, Volkswagen. Загальний час - 3 години 17 хвилин 02 секунди; 2-е місце: екіпаж іспанця Карлоса САЙНЦЯ (Karlos Sainz), Volkswagen. Загальний час - 3 години 20 хвилин 58 секунд; 3-е місце: екіпаж американця Марка МІЛЛЕРА (Mark Miller), Volkswagen. Загальний час - 3 години 3 години 27 хвилин 40 секунд.

Екіпаж позашляховика Mitsubishi L200 вітчизняної команди «Оптима Лізинг Україна» за результатами трьох етапів посідає 25-е місце, із загальним часом 4 години 38 хвилин 58 секунд.

У змаганні вантажівок перемогу здобув діючий чемпіон Дакар Володимир ЧАГІН. Його екіпаж показав загальний час 2 години 25 хвилин 54 секунди. Геральд де РОУ (Gerald De Rooy) на автомобілі IVECO, лідер учорашнього дня, змістився на друге місце із загальним часом 2 години 28 хвилин 40 секунд.

За результатами трьох етапів трійка лідерів перегонів вантажівок виглядає так. 1-е місце: екіпаж В.ЧАГІНА, команда «КамАЗ Майстер» із загальним часом 3 години 48 хвилин 06 секунд; 2-е місце: екіпаж Г. Де РОУ, IVECO, із загальним часом 3 години 50 хвилин 40 секунд; 3-е місце: екіпаж Фірдауса КАБИРОВА, команда «КамАЗ Майстер», із загальним часом 4 години 41 хвилина.

Автомобіль француза Марко ПІАНА, що виступає за нашу країну у складі команди «Оптима Лізинг Україна», у вчорашньому етапі Казань-Бугуруслан пошкодив ходову частину. Попри технічні несправності, його автомобіль пройшов обидві ділянки, і за результатами трьох етапів посідає 18-е місце.

8 вересня учасникам ралі належить подолати відстань близько 900 км між казахськими містами Уральськ і Бейнау.

Як повідомляв УНІАН, ралі серії Дакар «Шовковий шлях» проходить з 5 по 13 вересня територією Росії, Казахстану і Туркменістану під егідою Міжнародної автомобільної федерації за співпраці з французькою фірмою Amaury Sport Organisation (ASO) – організатором позашляхового марафону «Дакар».

Команда «Оптима Лізинг Україна» – єдина українська команда, що бере участь у ралі Дакар, заснована у травні 2007 року для участі в марафоні «Лісабон-Дакар 2008».