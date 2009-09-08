Двоє громадян України потрапили в аварію в Босфорі

Біля берегів Туреччини зазнало аварії судно, у складі екіпажу якого двоє громадян України.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства закордонних справ України, за повідомленням Генерального консульства України у Стамбулі, сьогодні в районі Кіліос, біля берегів Стамбулу (північна частина протоки Босфор), через несприятливі погодні умови сіло на мілину та розкололося навпіл судно «Крамко» під прапором Камбоджі, на борту якого перебували 12 членів екіпажу, у тому числі двоє громадян України.

В результаті проведеної рятувальної операції всі члени команди були евакуйовані силами берегової охорони й розміщені в готелях у місті Стамбул. Стан здоров’я моряків задовільний.

Агентська компанія «Прува Денізджілік» вживає заходів щодо забезпечення повернення постраждалих моряків у країни походження. Родичі моряків поінформовані про ситуацію, що склалася.