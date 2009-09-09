На ракетному крейсері "Москва" був не вибух, а задимлення

Військово-морський флот Російської Федерації заявляє, що на флагмані Чорноморського флоту - ракетному крейсері "Москва" - в понеділок стався не вибух парового казана в машинному відділенні, а задимлення одного з приміщень відсіку допоміжних механізмів.

"7 вересня мав місце випадок задимлення одного з приміщень відсіку допоміжних механізмів. Джерело задимлення було оперативно локалізовано й усунено. Постраждалих немає", - йдеться в повідомленні Служби інформацію і громадських зв`язків Військово-морського флоту РФ, який надійшов до інформагентства.

У свою чергу, представник штабу Чорноморського флоту заявив, що задимлення у відсіку допоміжних механізмів ракетного крейсера "Москва" небезпеки для бухти і кораблів, що стоять на рейді, не становлять.

"За допомогою бортової системи пожежогасіння вогнище було ліквідовано, люди не постраждали. Відсік, де сталося задимлення, перебуває у віданні електромеханічної бойової частини корабля. Там розміщений і паровий котел", - сказав співрозмовник агентства.

За його даними, подія жодним чином не позначилася на технічному стані флагмана Чорноморського флоту.

Раніше джерело в штабі ВМФ РФ повідомило РІА «Новости», що в машинному відділенні ракетного крейсера "Москва" стався вибух парового казана. За його даними, в результаті вибуху легкі опіки одержали декілька людей з числа команди й старшина котельної. Крім того, невеликі ушкодження одержали легкі металеві конструкції котельної і кабель-траси, сказало джерело в штабі ВМФ РФ.