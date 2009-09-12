Музиканти грають у футбол з ветеранами

Сьогодні луганчани відзначають День міста.

Як передає кореспондент УНІАН, у програмі свята вже традиційні виставка квітів, Бал молодят, конкурс краси «Міс Луганочка», святковий феєрверк, спортивні змагання та концерти у парках та скверах міста.

“Родзинкою” цьогорічної програми стане футбольний матч зірок української естради та ветеранів луганського футболу. За команду “Маестро” гратимуть Віктор ПАВЛИК, Влад ЯМА, Олександр ЯМА, учасники гуртів "Друга ріка", "Авіатор", "неДіля", "ПараНормальних" та інші. Після матчу відбудеться концерт цих виконавців і гуртів.