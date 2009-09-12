Петропавловськ-Камчатський стане побратимом Севастополя

Російське місто Петропавловськ-Камчатський стане містом-побратимом Севастополя.

Про це домовилися на зустрічі в Севастополі перший заступник голови міської держадміністрації Владимир КАЗАРІН і заступник голови міста, керівник апарату адміністрації Петропавловськ-Камчатського міського округу Віктор СЄРГЄЄВ.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Севастопольської адміністрації, під час зустрічі сторони обговорили можливості співпраці, інвестування в соціальну інфраструктуру Севастополя, а також перспективи будівництва тут бази відпочинку і відкриття торгового дому Камчатки.

Сторони, зокрема, домовилися, що 17 жовтня севастопольська делегація візьме участь у заходах, присвячених 269-річчю заснування Петропавловська-Камчатського, в рамках яких відбудеться укладання угоди про співпрацю між Севастополем і Петропавловськом-Камчатським.

Делегація Петропавловська-Камчатського взяла участь в заходах, які проводилися в ці дні, присвячених 155-й річниці початку оборони Севастополя в Кримській війні.