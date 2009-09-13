На ралі «Шовковий шлях» приїхали три президенти

Президенти Росії, Туркменії й Казахстану Дмитро МЕДВЕДЄВ, Гурбангули БЕРДИМУХАМЕДОВ і Нурсултан НАЗАРБАЄВ дали старт завершальному, 9-у етапу міжнародного ралі-рейду "Шовковий шлях-2009".

Як передає РІА «Новости», це щонайдовший і найскладніший маршрут у Євразії. Останні етапи гонки пройдуть пустелею Каракуми. Троє лідерів прибули на місце старту в одному мікроавтобусі. У коротких виступах вони привітали гонщиків і членів команд, а також побажали їм успіху на фінальному відрізку ралі-рейду.

Загалом завершальний відрізок перевищує 600 кілометрів. Таким чином, в другій половині дня ралі "Шовковий шлях" фінішує в Ашхабаді.

Станом на сьогоднішній ранок у класі вантажівок лідирує КамАЗ російського екіпажу Фірдауса КАБІРОВА, а в класі легкових автомобілів "Фольсваген" іспанського гонщика Карлоса САЙНСА.

Як повідомляв УНІАН, команда «Оптіма Лізинг Україна» за підсумками 7 етапів посіла 16-е місце. 11 вересня Вадим НЕСТЕРЧУК і Валерій СУБОТА фінішували 19-ми, подолавши переповнену піском спецділянку в 345 км за 5 годин 25 хвилин 21 секунду.

Довідка УНІАН. Ралі серії Дакар «Шовковий шлях» проходить з 5 по 13 вересня територією Росії, Казахстану й Туркменістану під егідою Міжнародної автомобільної федерації за співпраці з французькою фірмою Amaury Sport Organisation (ASO) - організатором позадорожнього марафону «Дакар».

Команда «Оптіма Лізинг Україна» – єдина українська команда, яка бере участь у ралі Дакара, заснована в травні 2007 року для участі в марафоні «Ліссабон-Дакар 2008». Створив команду – В.НЕСТЕРЧУК, директор компанії «Оптіма-лізинг».