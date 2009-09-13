Абрамовичу не вдалося підкорити Кіліманджаро

Як пише The Sunday Times, Роману Абрамовичу, мільярдерові, що володіє футбольним клубом «Челсі», необхідно визнати, що є речі, які знаходяться за межами досяжності російських олігархів, - до таких висновків його повинен підвести провал спроби підкорення вулкана Кіліманджаро в Танзанії. Абрамовича довелося терміново евакуювати зі схилу гори після того, як у нього виникли проблеми з диханням.

Піднятися на Кіліманджаро олігарх запросив шістьох своїх друзів. Щоб мати під рукою все необхідне, вони узяли з собою 113 носильників. Проте через відсутність підготовки до зміни висот на рівні 4 тис. 602 м у Абрамовича з`явилися симптоми гірської хвороби, тому його компаньйони поспішили доставити мільярдера до підніжжя гори.

«Газета.Ru»