При зіткненні двох човнів на Дніпрі постраждали 5 людей
08:59, 18 вересня 2009Разное
1471 0
Ще чотирьом надавали меддопомогу
5 чоловік постраждали при зіткненні двох човнів на Дніпрі в Херсоні.
Про це УНІАН повідомили в управлінні з питань надзвичайних ситуацій Херсонської облдержадміністрації.
Згідно з повідомленням, 17 вересня близько 19.30 в одному із затонів на лівому березі Дніпра напроти Херсона зіткнулися моторний човен „Крим” і мотобот спортивного товариства „Динамо”.
Внаслідок зіткнення в обласну лікарню у тяжкому стані доставлено 47-річного чоловіка.
Ще 4 людей, отримавши першу медичну допомогу, від госпіталізації відмовилися.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter