При зіткненні двох човнів на Дніпрі постраждали 5 людей

5 чоловік постраждали при зіткненні двох човнів на Дніпрі в Херсоні.

Про це УНІАН повідомили в управлінні з питань надзвичайних ситуацій Херсонської облдержадміністрації.

Згідно з повідомленням, 17 вересня близько 19.30 в одному із затонів на лівому березі Дніпра напроти Херсона зіткнулися моторний човен „Крим” і мотобот спортивного товариства „Динамо”.

Внаслідок зіткнення в обласну лікарню у тяжкому стані доставлено 47-річного чоловіка.

Ще 4 людей, отримавши першу медичну допомогу, від госпіталізації відмовилися.