Павло Глоба вже бачить майбутнього Президента України

На думку російського астролога Павла ГЛОБИ, на найближчих президентських виборах переможе Юлія ТИМОШЕНКО. Про це він заявив у інтерв`ю газеті «Факти». Віктора ЯНУКОВИЧА астролог не «бачить» переможцем у майбутніх президентських перегонах. Як заявив П.ГЛОБА, «єдине, що з певністю можу сказати: у другому турі переможе Юлія ТИМОШЕНКО».

За словами астролога, появу Ю.ТИМОШЕНКО на політичному Олімпі він побачив давно й навіть ім`я назвав у газеті «Вечірній Київ» за 1990 рік. Щоправда, визнав П.ГЛОБА, «називав ще Анну, але її час поки що не прийшов, а ось Юлія, як говорять астрологи, проявилася».

На думку астролога, з ім`ям Ю.ТИМОШЕНКО буде пов`язано, «як мінімум, десятиліття». Правда, за його словами, «без світлої зачіски шансів у неї немає». Він нагадав, що «коли свого часу в ТИМОШЕНКО був темний колір волосся, у неї почалися проблеми – її кинули за ґрати». Але «як тільки вона повернулася до образу блондинки – відразу почала набирати політичні очки».