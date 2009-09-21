За несплату 10 штрафів Луценко погрожує забирати машини

У автомобілістів, які не сплачують штрафи за порушення правил дорожнього руху, забиратимуть машини.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив сьогодні на прес-конференції в Запоріжжі міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО.

За його словами, нововведення впроваджуватиметься МВС спільно з Державною виконавчою службою і торкнеться автовласників, які не сплатили 10 і більш штрафів.

"Йдеться про тих, хто не заплатив по 10 і більше штрафів. Ухвалено рішення, що спільно з виконавчою службою співробітники ДАІ вилучатимуть автомобіль і виставлятимуть його на продаж, аби компенсувати несплату штрафів", - заявив Ю.ЛУЦЕНКО.