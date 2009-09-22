Герман заявляє, що заплатить Шкілю 33 гривні

Народний депутат, член фракції Партії регіонів Ганна ГЕРМАН заявляє, що на виконання рішення суду заплатить народному депутатові Андрію ШКІЛЮ (фракція Блоку Юлії Тимошенко) 33 гривні.

Про це Г.ГЕРМАН сказала в ефірі 5 каналу, коментуючи рішення Шевченківського районного суду м. Києва.

Як повідомлялося, 16 вересня 2009 року Шевченківський районний суд Києва постановив задовольнити позов А.ШКІЛЯ до Г.ГЕРМАН, а саме – визнати сказане нею недостовірною інформацією, стягнути з неї за завдану моральну шкоду 33 гривні, а також зобов’язати відповідачку спростувати наклеп в ефірі каналу „Інтер”.

«Аніж витрачатися на адвоката і ходити по судах – якщо ШКІЛЬ оцінив свою честь і гідність у 33 гривні – то мені легше ці 33 гривні йому заплатити і не ходити до суду, і не платити за адвоката», – пояснила свою позицію Г.ГЕРМАН.

«Ось так я, як прагматична людина, вирішила цю ситуацію», – додала вона.

Як повідомляв УНІАН, 2 листопада 2007 року в ефірі програми "Свобода Савіка Шустера" Г.ГЕРМАН звинуватила А.ШКІЛЯ, в тому, що той в «давні унсовські часи відправляв чужих дітей стріляти в Абхазію”.

У зв’язку з цим наприкінці 2007 року А.ШКІЛЬ звернувся з відповідним позовом проти Г.ГЕРМАН до Шевченківського райсуду Києва. Проте за весь час засідань відповідачка не з’явилася жодного разу.

А.ШКІЛЬ наголосив, що Г.ГЕРМАН має виконати рішення суду і принести йому вибачення за даний наклеп. Він пояснив, що його «цілком задовольнить», якщо Г.ГЕРМАН вибачиться перед ним в ефірі подібної програми, яка нині є в ефірі телеканалу «Інтер».