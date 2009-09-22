Потяг Трускавець-Київ протаранив автомобіль: водій загинув

Вчора о 20.20 на залізничній станції Підбірці Пустомитівського району Львівщини сталося зіткнення пасажирського потягу №50 „Трускавець - Київ” із автомобілем, який під час розвороту на пероні виїхав на залізничну колію.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, в результаті водій легковика від отриманих травм загинув на місці. У потязі постраждалих немає.

О 22.40 після заміни локомотиву потяг був відправлений за місцем призначення. Затримки руху потягів не було.

Всього за минулу добу на території країни зареєстровані 110 дорожньо-транспортних пригод, в яких загинули 25 і травмовані 129 осіб.