Президентські перегони без інтриги. Куди подівся рейтинг Яценюка?

Шкода. Дійсно шкода, що так зарано виявилось: Арсеній Яценюк настільки «технічний» кандидат, що не дотяг навіть до офіційного старту президентської кампанії.

Учора Центр соціальних і маркетингових досліджень «СОЦІС» презентував якраз напередодні старту рейтинги основних конкурентів за президентський пост. За 100 днів до дня виборів Віктор Янукович отримав 28,7%, Юлія Тимошенко – 19,0 %. Арсеній Яценюк у порівнянні з липневим дослідженням того ж Центру впав у рейтингу більше ніж на третину, здобувши лише 8,2%.

Про інших говорити й не будемо. Достатньо того, що витворив з усією кампанією, позбавивши її будь-якої інтриги, Арсеній Петрович. «В кампанії є два реальних лідери, - так і сказав з цього приводу виконавчий директор «СОЦІСу» Олександр Стегній. - Питання, хто вийде до другого туру, є малоінтригуючим, настільки є високою ймовірність виходу до другого туру саме Януковича та Тимошенко».

А що ж далі? А тут якраз слід згадати про кандидата з 2,8 відсотками. Він заслуговує на увагу виключно через своє нинішнє положення. Котре, незважаючи на відсотки, змушує його бути надзвичайно активним кандидатом. Бо Віктор Андрійович (так, ви здогадались, мова йде про діючого президента) є надзвичайно зацікавленим у тому, що буде далі. Ці далі можуть бути достатньо похмурими в разі перемоги Тимошенко. А можуть – як не дивно після 2004-го року – набути теплих відтінків.

Схема «Ющенко – технічний кандидат Януковича» досить елегантно вписується в торги Януковича з Яценюком, котрого, як подекують багато джерел, весь цей час підтримував один з «гаманців» Януковича-2004 Дмитро Фірташ. Звичайно, такі оборудки вимагають димової завіси. І вона пішла. Дивно, але майже підгадавши під оприлюднення останніх соціологічних даних «СОЦІСу».

У ЗМІ було запущено добру дозу інформації про… змову регіоналів з бютівцями. Причому, закидали грамотно: це не якісь виступи невідомих людей, що їх можна піддати сумніву, оскаржити, посміятися. Ні, це були виступи високих чиновників, котрі на перший план висували не «викриття злочину», а саме аналіз подальших подій і ситуації в державі. Аналіз, аби до міфічної змови вже ставилися як до доконаного факту?

Насамперед заступник голови СП, представник Президента в парламенті Ігор Попов звинуватив БЮТ і Партію Регіонів у голосуванні «з ключових питань». Чому саме по собі таке голосування шокувало шановного фахівця з питань виборчих процесів (Попов, нагадаємо, довго очолював Комітет виборців України), невідомо. Як би не ставилися одне до одного бютівці й регіонали, але не голосувати з питання тільки через те, що його виніс прямий опонент – блюзнірство.

Попов же цей момент проскочив. Зате відзначив голосування і заговорив про змову: «Принципові й чесні політики… повинні прямо сказати своїм виборцям: представники Партії Регіонів і БЮТ у Верховній Раді домовилися з ключових питань голосувати спільно. А не замилювати людям очі заявами про змову на Банковій».

Загалом же, на думку Ігоря Попова, парламентарям (особливо від БЮТ) слід припинити творити «протиприродні об’єднання і перестати нав’язувати народові міф про єдиного демократичного кандидата». А ось це вже, як-то кажуть, «тепліше».

Справа в тому, що майже у тому ж часовому вимірі представники інтелігенції і ділових кіл Львівської, Івано-Франківської, Тернопільської, Рівненської, Волинської, Чернівецької і Закарпатської областей звернулися до потенційних кандидатів у президенти з відозвою. Зверталися вони саме до Ющенка, Тимошенко, Яценюка, Тягнибока, ще когось там… словом, не до Януковича, зважте.

А суть відозви в тому, що Ющенкові нагадали 2004 рік, коли перемогти на виборах нинішній глава держави зміг тільки через те, що його прихильники об’єдналися. Крім того, Віктору Андрійовичу нагадали: Юлія Тимошенко тоді зняла свою кандидатуру на його користь. Але й це ще не все.

Ющенкові прямо сказали: у нього зараз немає жодних шансів одержати перемогу на виборах, а головне – суспільство «не має раціональної потреби в цьому». Інтелігентно і делікатно нашому гарантові вказали, що ні шансів, ні потреби нема. Хай уже лишиться того всього і дасть змогу працювати реальному лідерові. Підлеглі ж Ющенка побачили в цьому змову.

Який, на Бога, міф? Про єдиного кандидата? Чи про потребу нації в лідерові? Чи, може, міфом називають що завгодно, аби відвернути увагу від химерних передвиборних оборудок? Коли повернутись до того ж свіжого рейтингу, не можна не зауважити, що у порівняні з липнем рейтинги у основних двох кандидатів зросли так: в Януковича на 0,9%, а у Тимошенко – на 2,1%.

Все логічно й за законом збереження енергії: раз в одному місці (у Арсенія Яценюка) відібралось, то воно не може пропасти, а мусить з’явитись в місці іншому. От воно (рейтинг Яценюка) й з’явилось у вищевказаній пропорції. А тепер відкинемо будь-яку заангажованість й відповімо на запитання, керуючись виключно законами елементарної арифметики: ну, й чиїм технічним кандидатом був Арсеній Яценюк, коли його рейтинг почав повертатись до основних претендентів на булаву ось у такому співвідношенні?

А щодо відсутності інтриги… Авторові можуть закинути, що інтрига збереглася, оскільки у основних кандидатів шанси майже рівні. Та де там рівні! Були б рівними – хіба б Банкова продукувала арсеніїв-техніків? Тепер варто слідкувати за її порухами: до офіційного висування кандидатів час ще є, можуть бути ще які завгодно «техніки». Але ресурсу навряд чи вистачить на повторення шаленого прориву відважного Арсенія. А “лохи”- олігархи закінчились на Мистецькому Арсеналі. Тому інтриги й не буде.

Олег Марущак (Центр оперативного журналістського реагування)