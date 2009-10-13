У Львові через різке погіршення погоди уже 45 ДТП

У зв‘язку із різким погіршенням погодних умов – сильний дощ, мокрий сніг, сьогодні у Львові зросла кількість дорожньо-транспортних пригод.

Станом на 19.00, ДАІ Львова зафіксувала вже 45 ДТП на вулицях міста. Під час аварії на вулиці Володимира Великого було травмовано двох пасажирів легковика, серед яких дитина.

Про це повідомила УНІАН старший інспектор відділу ДАІ міста Львова Людмила ЛІБ.

«Слизькі дороги, обмежена видимість, неуважність як водіїв так і пішоходів – призвели до того, що на 19.00 у ДАІ Львова вже зареєстровано 45 ДТП, тоді як кількість ДТП за добу у Львові, в середньому, становить 20 – 25 випадків», – розповіла Л.ЛІБ.