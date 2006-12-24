Затяжні свята викликають у людей стрес - психологи

Психологи стверджують, що новорічні і різдвяні свята це не тільки радісне спілкування з родичами і друзями, веселі гуляння і подарунки, але й стрес.

Причому до "святкового стресу" більшою мірою схильні жінки, передає ИТАР-ТАСС.

Як встановили фахівці з Американської асоціації психологів, опитавши 417 жінок і 369 чоловіків, близько 44% представниць прекрасної і лише 31% сильної статі страждають від стресів, викликаних святами. З обнародуваних результатів їхнього дослідження з`ясувалося, що стресовий стан у передсвяткові дні і в самі свята у людей виникає в основному через браку часу, нестачу грошей, а також через необхідність купити безліч подарунків у стислі терміни.

Було знайдено і пояснення тому, чому саме жінки більше втомлюються в цей, здавалося б, безтурботний час і відчувають дискомфорт. Представниці прекрасної половини людства відповідальніше підходять до того, щоб купити всім подарунки, придумати розваги для сім`ї та друзів, а те, що робити це потрібно швидко, призводить в результаті до стресового стану.