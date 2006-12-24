Під час пожежі в електричці загинули 7 пасажирів

У Харківській області під час пожежі в електропотязі 7 осіб загинуло та 1 особу з опіками у стані середньої важкості госпіталізовано.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, пожежа виникла вчора о 17.45 на відстані 2 км від залізничної станції Лозова Харківської області в останньому вагоні електропоїзда № 853 сполученням "Харків-Язикове".

О 19 год. відділенням Державної пожежної охорони МНС та пожежним потягом станції Лозова пожежу ліквідовано. Вогнем пошкоджено вагон електропоїзду.

Попередня причина пожежі - порушення правил безпеки під час перевезення легкозаймистих речовин невідомою особою (каністра з пальним).

Водночас як повідомили УНІАН у прес-центрі Південної залізниці, невідомий, який розлив у вагоні легкозаймисту речовину і відразу ж її підпалив, перебував, за словами очевидців, у нетверезому стані.

Машиніст після сигналу пасажирів про пожежу відкрив усі автоматичні двері, забезпечивши можливість евакуації. Водночас 7 пасажирів не встигли вийти і загинули в результатів отруєння чадним газом.

Спільно з мерією Лозової керівництво Південної залізниці надало всім пасажирам маршрутні таксі та автобуси, які їх доставили до станції Язикове.

Правоохоронними органами наразі проводяться оперативно-розшукові заходи, визначено коло підозрюваних у скоєні даного злочину, повідомили у прес-центрі.