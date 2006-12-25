В Азовському морі рятувальники шукають чотирьох рибалок

Тривають пошуки чотирьох рибалок, які 22 грудня з с. Приморський Посад Приазовського району Запорізької області на моторному човні типу "Амур" вийшли в акваторію Азовського моря та не повернулися.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, до пошуково-рятувальних робіт залучено патрульні судна прикордонної застави "Приазовське", місцевих рибалок з плавзасобами та співробітників міліції, а також оповіщені судна, які перебувають у зоні ймовірного знаходження рибалок. З 14 год. до 15 год. 10 хв. 24 грудня у зоні пошуку працював вертоліт Мі-8 МНС України.

Станом на 7 год. 25 грудня доля рибалок залишається невідомою, пошуки яких тривають. З 9 год. до пошуково-рятувальних робіт планується залучити вертоліт Мі-8 МНС України.

Координацію дій залучених сил і засобів здійснює оперативна група Головного управління МНС України у Запорізькій області.