1-тонна німецька міна на березі моря у Феодосії (фото)

Близько 5 тисяч осіб буде тимчасово евакуйовано 20 жовтня у Феодосії, щоб вивезти на полігон для подальшого знищення німецьку авіаційну донну міну вагою майже тонну зразка 1938 року.

Як повідомляв УНІАН, 18 жовтня до рятувальників Феодосії надійшла інформація про виявлення снаряда в районі причалу №216. Двоє чоловіків витягнули міну з води, припустивши, що це газовий балон. Знахідку почали розбирати, щоб потім здати на металобрухт. «Лише після того, як горе-металісти збили кришку і побачили механізм одного з підривників, до них дійшло, що справу вони мають не з балоном, а з бомбою», - відзначили у МНС.

Фото Олексія Сувірова / УНІАН