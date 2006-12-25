З форуму

Ніякої Помаранчевої революції не було. Ви всі кричали одне ім’я, а за цим ім’ям стояли інші, що були у його (чи він у їхній) “команді”. Вам замазали очі красивими гаслами, начебто ідеями, цінностями... Та ви, як слухняні собачки, робили все, що вам казали, і кричали це ім’я, і ті імена, що стояли з ним разом. Ви просто виконували команди, слухняно виконували команди й урешті-решт виконали своє завдання. Тільки собачки отримують якусь винагороду, а вам нічого не дали крім свідоцтва учасника цих ганебних подій. Ви привели команду колишніх невдах та злодіїв, а вам сказали що це герої. Сліпці, дурники – це ще поправимо, але впевнені у своїй правоті самодури – це вже назавжди.

Сьогодні, як і завжди, у владі немає поганих і хороших, є пов’язані між собою дерибанщики. Але хтось краде більше, хтось менше, у всіх країнах світу так. Вас використовують, принижують, обманюють… Це стосується всіх – і "помаранчевих" і "бало-блакитних"! Задумайтесь: ні Янукович, ні Ющенко, ні Тимошенко, ні тим більше Луценко і Ко ваше життя за вас не покращать. І нічого на них сподіватися і підтримувати їх.

Після виборів Президента казали, що Янукович піде в небуття, він же зумів піднятися не верхню сходинку влади. А те, що він зараз виступає без папірця на українській мові, – хіба не заслуговує хоч на яку, але повагу?

Я не кажу, що Ющенко – погана людина, я кажу, що він поганий глава держави.

1 (з форуму)