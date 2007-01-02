В авіакатастрофі 90 людей загинули, 12 вдалося вижити

У результаті катастрофи індонезійського пасажирського літака загинули 90 чоловік, 12 чоловік уціліли, повідомляє радіо «Свобода».

Уламки «Боїнга-737», що належав компанії "Адам Ер", були знайдені сьогодні в горах на індонезійському острові Сулавесі. Авіалайнер, що виконував рейс Ява-Сулавесі, пропав з екранів радарів у понеділок у штормову погоду.