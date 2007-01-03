Масштабне ДТП під Донецьком: зіткнулися 15 автомобілів

Під Донецьком сталася велика дорожньо-транспортна пригода за участю 15 автомобілів. Травмовано 12 чоловік.

Як повідомили УНІАН у прес-службі обласної Державтоінспекції, близько 9-ї ранку 3 січня на ділянці автотраси Київ-Луганськ-Ізварине, між м. Донецьком і м. Ясинувата, в умовах обмеженої видимості через густий туману автокран зіткнувся з автомобілем "Газель". Слідом за цим один за одним з автокраном зіткнулися автомобіль "Шкода-фабіа" і пасажирський автобус "БАЗ". За ними зіткнулися ще кілька автомобілів, які рухалися один за одним. Усього в ДТП отримали механічні пошкодження 15 автомобілів.

Крім того, на даний момент встановлено, що 12 чоловік дістали травми, причому троє людей тяжко травмовано. Постраждалі вже доставлені в лікувальні установи області.

У прес-службі уточнили, що, незважаючи на велику кількість автотранспорту, що потрапила в ДТП, рух на цій ділянці дороги перекрито не було. Інспектори ДПС здійснювали регулювання дорожнього руху.