У супермаркеті в Ростові-на-Дону вибухнула піротехніка

Вибух новорічної піротехніки стався в одному з найбільших супермаркетів Ростова-на-Дону.

Як передає "Газета.ру", о 11.52 за московським часом у супермаркеті вибухнули петарди. Людей з приміщення магазина евакуювали, даних про жертви і потерпілих немає. Тим часом, за даними джерела в адміністрації супермаркету, вибух стався на складі. «Постраждала одна людина - співробітник магазина», - повідомило джерело.