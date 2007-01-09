Сьогодні у Керчі розвантажать отруєне хімікатами судно

Сьогодні у Керченському порту буде розвантажено судно ”Odisk”, на якому отруїлось 10 моряків.

Як повідомили УНІАН у Міністерстві з питань надзвичайних ситуацій, 7 січня завершено буксирування суховантажного судна ”Odisk” з акваторії Ялтинського морського торгівельного порту до Керченського морського торгівельного порту.

8 січня у м. Керч під головуванням першого заступника міністра у справах надзвичайних ситуацій Володимира АНТОНЦЯ проведено засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Ради Міністрів АР Крим, на якому прийнято рішення щодо безпечного вивантаження з судна 2 тис. тонн феросилікомарганцю (роботи заплановано розпочати 9 січня) та здійснення санітарно-епідемічного нагляду за станом навколишнього середовища в районі проведення робіт. Судно перевозило вантаж з порту Керч до порту Іскандерун (Туреччина).

Станом на сьогоднішній ранок у Лівадійській лікарні Ялти на лікуванні знаходиться 8 осіб з судна ”Odisk”, яких 5 січня внаслідок отруєння було госпіталізовано, з них: 1 особа (громадянин України) перебуває у тяжкому стані, 1 особа (громадянин Росії) - у стані середньої тяжкості та 6 осіб (5 громадян України та 1 громадянин Росії) - у задовільному стані.

Загальну координацію дій здійснює міністр у справах надзвичайних ситуацій Нестор ШУФРИЧ.

Як повідомляв УНІАН, 5 січня судно „Odisk” (прапор Сьєрра-Леоне, порт приписки Фрітаун) транспортувало 2000 тонн хімічних речовин (феросилікомарганцю) з порту Керч до турецького порту Іскандерун. Капітан корабля повідомив чергову службу Ялтинського морського порту про отруєння хімічними речовинами 5 членів екіпажу (склад екіпажу 10 осіб – 6 громадян України та 4 – Російської Федерації), з яких дві особи померли.

В ході рятувальних робіт екіпаж було знято з судна на берег.