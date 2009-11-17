Луценко про штрафи, ДТП, хабарі та підготовку водіїв на права

Міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО вважає, що завдяки підвищенню штрафів за порушення правил дорожнього руху за рік ситуація на українських дорогах значно покращилася.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на прес-конференції в Києві, відповідаючи на запитання журналістів.

«В цілому, вважаю цей рік спрацювали на «дуже добре» - ситуація на дорогах на 30-35% покращилась», - сказав Ю.ЛУЦЕНКО.

При цьому він зазначив, що завдяки збільшенню штрафів і застосуванню автоматичних систем контролю за дорожнім рухом було виявлено велику кількість системних порушників, які раніше уникали відповідальності, в тому числі завдяки хабарам. «Тепер ця система зламана. Вважаю за неможливе щось більше міняти в цьому законі, крім вилучення покарання «громадські роботи», оскільки це є лазівкою від уникнення відповідальності», - зауважив міністр.

Водночас він поінформував, що наступного року МВС зосередить свою увагу на профілактиці дорожньо-транспортних пригод, зокрема через ретельнішу систему підготовки водіїв за допомогою електронного комплексу здачі іспитів, що унеможливить стороннє втручання в процес складання іспитів для отримання водійських прав.

За словами Ю.ЛУЦЕНКА, наразі такий комплекс апробовано в Києві. Міністр сподівається, що наступного року цей комплекс з’явиться в кожному регіоні, для чого необхідно близько 500 млн. грн. На думку міністра, ці гроші, так само як і кошти на встановлення камер вуличного спостереження, облаштування дорожньої інфраструктури, можна знайти на місцях, використавши надходження від штрафів, які отримують місцеві бюджети.

Як повідомляв УНІАН, в Україні з 16 листопада 2008 року набув чинності закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення регулювання відносин у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху».

Цим законом передбачено збільшення розмірів штрафів за правопорушення у сфері безпеки дорожнього руху. В середньому штраф за правопорушення становить 85-100 грн. Значно підвищується відповідальність за здійснення грубих порушень Правил дорожнього руху, зокрема, штраф за проїзд на заборонний сигнал світлофора становить 170-204 грн., а за управління транспортним засобом у нетверезому стані – 1360-2550 грн.

За грубі і систематичні порушення Правил дорожнього руху рішення про покарання у вигляді позбавлення права управління транспортним засобом або стягнення штрафу значного розміру прийматимуться тільки судом.