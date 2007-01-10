У Києві дівчина скоїла самогубство, стрибнувши з моста у воду (фоторепортаж)

13:22, 10 січня 2007
Разное
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Трагедія сталася на Троєщині

Магнолія ТВ

 

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